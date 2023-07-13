Бережанська окружна прокуратура вимагає повернути навчальному закладу понад 301 га землі вартістю майже 58 млн грн

Бережанська окружна прокуратура подала позов до суду про визнання недійсним договору про спільну діяльність між приватним агропромисловим підприємством «Агропродсервіс» та навчальним закладом на понад 301 га землі вартістю майже 58 млн грн.

Прокурори встановили, що вказаний договір містить ознаки удаваного правочину, оскільки заклад освіти не проводив спільної діяльності з агропромисловим підприємством, а фактично передав земельну ділянку сільськогосподарського призначення йому в оренду.

Господарським судом Тернопільської області відкрито провадження у справі