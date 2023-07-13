У Тернополі патрульні допомогли жінці, якій стало зле

В потрібному місці в потрібний час — патрульні допомогли жінці, якій стало зле

Сьогодні, патрулюючи на вулиці Митрополита Шептицького, інспектори Вадим Терновий та Дмитро Бойко побачили, як посеред вулиці жінці стало зле й вона впала на землю.

Охоронці порядку миттєво підбігли до громадянки, вмили та напоїли її водою, перемістили в тінь та викликали швидку. На щастя, обійшлося без небезпечних наслідків, життю та здоров’ю громадянки нічого не загрожує.

Дякуємо нашим колегам за своєчасну та ефективну допомогу 🫡