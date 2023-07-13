У Тернополі молодик посеред білого дня пошкодив 8 автівок

Зловмисник серед білого дня у дворі одного з будинків на проспекті Злуки в обласному центрі пошкодив вісім автівок.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із повідомленням про те, що у дворі однієї багатоповерхівки, що на проспекті Злуки, якийсь чоловік пошкодив її автомобіль. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що зловмисник з допомогою предмета, схожого на ніж, пошкодив вісім автівок, що були припарковані поруч.