«Прозорий офіс» у Ланівцях: договір на роботи підписано

Договір на реконструкцію нежитлової будівлі кінотеатру під ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг) у форматі «Прозорий офіс» у Ланівцях уже підписано.

У серпні відбулися тендерні торги, переможцем яких стало ТОВ «Компанія Барбакан».

Проект реалізовуватиметься у 2019-2020 рр. Його загальна вартість складатиме — 7 112 018 грн. З них із державного бюджету в 2019 році заплановано освоїти 3 353 884 грн та 340 000 грн із бюджету громади, решту суми — у 2020 році.

Нагадаємо, Лановецьку ОТГ внесли до переліку об’єднаних територіальних громад, що мають намір створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг в форматі «Прозорий офіс» відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року №282-р.

Окрім цього, наша громада серед 150 громад, які відібрані для створення ЦНАП за підтримки команди напряму з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми «U-LEAD з Європою».