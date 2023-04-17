П’ять автопригод з потерпілими сталося на Тернопільщині упродовж трьох днів

У п’ятницю, 14 квітня, близько 10 години автопригода у якій постраждала одна людина трапилася неподалік Тернополя. За попередніми даними, водій автомобіля «Ford Focus» не дотримався дистанції та в’їхав в автівку «Skoda Roomster», яка рухалася попереду. Травми внаслідок зіткнення отримав 40-річний пасажир «Skoda Roomster». Його доправили до лікарні.

Цього ж дня ще одна автопригода трапилася поблизу села Івашківці Тернопільського району. За попередньою інформацією, водій «Renault Escape», здійснюючи поворот ліворуч, не надав превагу в русі автомобілю «Ford Sierra». У результаті зіткнення автівок водія автомобіля «Ford Sierra» з травмами різного ступеню важкості доправили до медзакладу.

У суботу, 15 квітня, близько 8 ранку в Бережанах не розминулися дві автівки. Водій автомобіля «Volkswagen Jetta» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з «Volkswagen Touareg». Травми отримали обоє водіїв та пасажирка позашляховика.

У суботу ще одна ДТП з постраждалими сталася близько 22 години у Тернополі на перехресті вулиць Генерала Тарнавського, Коновальця та проспекту Злуки. За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi, виїхавши на перехрестя з круговим рухом, не впорався з керуванням. У результаті він виїхав на транспортну розвʼязку, врізався у металевий банер та перекинувся. Керманича автівки та пасажира з численними тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

У неділю, 16 квітня, ДТП трапилося у Бережанах близько 10 ранку. Водійка автомобіля «Mazda 6», виїхавши на смугу зустрічного руху, зіткнулася з автомобілем «Chevrolet Aveo». Травми отримали троє осіб. Після надання меддопомоги їх відпустили за місцем проживання.

У всіх водіїв – учасників ДТП, взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.