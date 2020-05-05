Речового ринку у центрі Чорткова більше не буде

Майже протягом двадцяти п’яти років місцевим мешканцям, а ще більше – туристам – «муляв» в оці речовий ринок у самісінькому серці Чорткова, його історичному центрі. Про перенесення ринку мріяли та говорили не один рік, і врешті – ситуація підходить до завершення.

«Територія нового ринку, що на вул. Гончара, на території колишнього комунального підприємства, готова на 95 відсотків. Потрібно ще встановити відеонагляд та трансформаторну підстанцію. У кожному кіоску на новому міському комунальному ринку буде лічильник, розетка, «автомати», – розповідає Володимир Шматько.

Голова громади хоче, аби люди працювали в нормальних умовах і більше не виходили на площу. Також перенесення ринку має надзвичайно важливі для міста технічні аспекти. Адже саме тепер, нарешті, є можливість розкопати фактично всю Ринкову площу та замінити мережі водопостачання. А це – черговий крок до чистої води у кранах чортків’ян.

«Сучасний двоярусний паркінг на 86 автомобілів зведемо біля дороги – як додатковий бонус для покупців. Міська рада викупила цей шматок землі, і паркінг – доки я міський голова – працюватиме як комунальний», – розповідає далі голова.

На паркінг уже є проект, наразі триває пошук інвестиційних коштів. Також мер Чорткова планує побудувати біля ринку бізнес-хаб. Це буде триповерхова будівля, де міститиметься бізнес-школа. Також сюди мають перенести із міської ратуші м’ясний ринок, а під годинником – заснувати музей міста Чорткова.

«Ця будівля також має бути комунальна, – додає він. – Наразі планують поруч із новим міським комунальним ринком встановити металеві столи, щоб люди могли продавати вирощені овочі, квіти тощо. Таким чином, до нового місця, будемо приваблювати клієнтів.

«Я мрію, що будівля міської ратуші, де нині теж ринок, стане музеєм Чорткова, а місто, до речі, у 2022 році святкуватиме 500-ліття. То ж роботи у нас надзвичайно багато, бо має відновитися історична справедливість і центр міста має бути його серцем», – вважає Володимир Шматько.

На новий ринок точно переїдуть всі, хто чесно платив єдиний податок, податок на землю та працював на площі із самого початку.

Також варто зауважити, що на новому ринку планують зменшити витрати на обслуговування процесу торгівлі. Він матиме інший статус – потреба у комунальному підприємстві відпаде. Кожен підприємець укладатиме персональний договір з міською радою, електромережами, на вивезення сміття.

«Вартості оренди чи певної калькуляції ще нема, є попередній розрахунок. Ми не ставимо собі завдання заробити на оренді, на людях. Головне – адекватні та зручні робочі місця. Багато що буде залежати від оцінки орендованого майна та політичної волі сесійної зали», – пояснив Володимир Шматько.

У зв’язку із пандемією COVID-19 бюджет міста не виконаний: за березень на два мільйони гривень, за квітень – на три. Та все ж міський голова Чорткова Володимир Шматько вірить у результат і послідовно докладає зусиль для реалізації задуманого.