Вітаміни з вулика: як зміцнити імунітет продуктами бджільництва знає тернопільська пасічниця Наталка Потурай

Через пандемію коронавірусу та загострення сезонних недуг останнім часом усі активно взялися зміцнювати імунітет. Серед фаворитів – лимони та імбир. За рекордно короткий час ціни на ці продукти зросли в кілька разів. Та чи є вони панацеєю? Можливо, варто звернути увагу на прості і знайомі місцеві продукти, які здатні не лише захистити наш організм, а й врятувати від багатьох недуг, – пише Наш День.

Наталя Потурай з Великих Бірок вже п’ять років разом з чоловіком та сином доглядають сімейну пасіку, яка розташована у мальовничій місцині неподалік лісу на Підгаєччині. За цей час перевірили на собі чудодійний вплив бджолиних ліків. У їх раціоні вже давно є забрус – медова жуйка, пилок, перга і прополіс. Це природні харчові добавки, які покращують імунітет і є чудовими ліками від багатьох недуг.



І щитовидку зміцнить, і схуднути допоможе

На полиці у пасічників десятки різних баночок меду. У кожної інший колір, консистенція і смак. Як же обрати той, який потрібен саме вам.

– Найсмачніший мед для кожного свій, – каже Наталя Потурай. – Але кожен сорт має рекомендації до вживання. Гречаний мед корисний при захворюванні щитовидної залози, печінки та нирок, також при виразках та гнійних ранах, при ревматизмі, авітамінозі, з метою профілактики та лікування анемії, також корисний він тим, хто хоче схуднути. Але, звісно, не потрібно їсти його літрами. Ріпаковий мед добре вживати, коли турбують серцево-судинні захворювання, для відновлення діяльності щитовидної залози, він очищує організм від важких металів, зміцнює м’язи, зокрема, серцеві, відновлює кісткові тканини, також допомагає зняти запалення горла. Липовий мед незамінний при застудних захворюваннях, при ангіні, ларингіті, бронхіті, також зміцнює серцевий м’яз, покращує зір та пам’ять, допомагає при захворюваннях шлунково-кишкового тракту та при захворюваннях нирок та жовчного міхура. Акацієвий рекомендують при діабетичному харчуванні, для стимулювання імунної системи, для покращення стану шкіри, для покращення травлення. Загалом, який сорт меду ми б не взяли, жоден не принесе людині шкоди, окрім випадків, коли є алергія на мед.



Бджолиний антибіотик та рятівник імунітету

Прополіс пасічники називають ще бджолиним клеєм.

– Отож, якщо вам склеїти папір чи дерево – обирайте канцелярський клей, а якщо вам склеїти докупочки своє здоров’я – то прополіс з радістю все зробить. Лиш не забудьте впевнитися, що не маєте алергії на цей продукт бджільництва, – з усмішкою розповідає Наталя Потурай. – Бджілки виготовляють прополіс із смолистих виділень деяких рослин і використовують не лише як шпаклівку, заклеюючи зайві щілинки у вулику, а і як супер антисептик! На смак прополіс такий собі, але просто так їсти його не рекомендується, бо може пошкодити зубну емаль. А запах в нього ну просто божественний, бальзамічний і ні на що не схожий.

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Як же вживати той прополіс, окрім як з медом? У вигляді спиртової настоянки, радить пасічниця. В аптеці продають настоянку прополісу. Вона володіє протизапальними, антимікробними, антивірусними, ранозагоюючими, антитоксичними, імуностимулюючими властивостями. І найголовніше в теперішній час вірусів – така настоянка підвищує захисні реакції організму. Прополіс також називають природним антибіотиком! Та на відміну від синтетичних антибіотиків, організм до нього не звикає і дизбактеріозу він не викликає.

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– Для підвищення імунітету по кілька крапель прополісу (залежить від того, скількивідсоткова настоянка) крапають до 100 мл води, чаю чи молока, – розповідає Наталя Потурай. – При ангінах, фарингітах і тонзилітах нею полощуть горло 2-3 рази в день, попередньо розводять з водою у співвідношенні 1:10. При нежиті розводять з фізрозчином 1:10 і промивають ніс. При отиті змочують настоянкою прополісу ватні тампони і закладають їх у вуха. Ми всією сім’єю щоранку п’ємо воду з настоянкою прополісу, бо ж точно знаємо, що не маємо для цього протипоказів і відповідальність за своє здоров’я беремо на себе. Якщо ви не цураєтеся апітерапії – то цей чудодійний і направду магічний продукт саме для вас.

І солодка жуйка, і природний антибіотик

Не раз батьки борються із любов’ю дітей до жуйок. Чудову альтернативу пропонують пасічники. Це медова жуйка – і смачна, і корисна.

– Правильно називається цей продукт бджільництва забрус, – розповідає пані Наталя. – Це кришечки, якими бджілки закривають соти, із визрілим медом. Перед тим, як пасічники забирають мед, вони акуратно зрізують забрус із рамок. Цей продукт має багато корисних властивостей, серед них антибактеріальні, протизапальні, анестезуючі. Він здійснює дезінфекцію ротової порожнини, знімає запальні процеси, зменшує кровоточивість ясен та попереджує утворення зубного каменю та недуги зубів.

Смакувати забрусом дуже просто – берете чайну ложку і жуєте, допоки він солодкий, і викидаєте. Забрус покращує апетит і роботу кишечника, прискорює обмін речовин.



«У забрусі зібрані найкорисніші продукти бджільництва – мед, прополіс, пилок, – додає пані Наталя. – Однією із найцінніших складових забрусу є лізоцим – природний антибіотик. Він не завдає шкоди організму, на відміну від антибіотиків, які ми купуємо в аптеці. Не викликає дисбактеріозу, а навпаки, покращує мікрофлору кишечника. Забрус дуже корисний при нежиті. Достатньо жувати по ложечці забрусу щогодини по 10-15 хвилин протягом дня. Уже назавтра буде відчутне значне полегшення! Нещодавно цей рецепт випробував на собі наш дев’ятирічний син. Ще протягом тижня після цього бажано жувати забрус для попередження рецидиву і взагалі вживати його у осінньо-зимовий період для зміцнення імунітету.

Зберігаємо в маленьких баночках

Аби смакувати всю зиму медом, необхідно правильно його зберігати. Мед чудово зберігається при кімнатній температурі. Важливо, обрати скляний посуд і сухе приміщення.

«Варто зберігати мед у невеликих ємностях, – радить Наталя Потурай. – Обов’язково набирати чистою, сухою ложкою. Коли в мед потрапляє рідина – він починає киснути. Також мед має здатність вбирати запахи, тому місце, де він зберігається має бути без сторонніх запахів».

– Можна приготувати на зиму мед з горіхами і сухофруктами, – каже пасічниця. – Горіхи можна подрібнити, а можна залишити цілими, додати сухофрукти і залити їх медом. Для таких цілей краще використовувати акацієвий мед, оскільки він належить до тих видів, що не кристалізуються. Усі напевне чули про чудодійну пасту Амосова, до складу якої входить курага, родзинки, чорнослив, інжир, грецький горіх, лимон та мед. Це смачно і корисно для зміцнення імунітету і для відновлення організму загалом.



Пилок і перга зміцнять імунітет

Окрім меду, бджоли створюють ще близько десятка унікальних продуктів. Пилок – це бджолине обніжжя. Вчені виявили у ньому 30 вуглеводів, 45 ферментів, 20 амінокислот, 17 вітамінів. Вживати можна і дорослим, і дітям, якщо немає алергії. Пилок, як і різні сорти меду, має різний колір та смак, адже збирається з різних квітів.



– Часто мами хитрують: для того, щоб нагодувати дитину пилком, посипають ним десерти, додають до йогурту, – додає Наталя Потурай. – Але коли людина хоче вживати пилок з лікувальною метою, то є певні рекомендації. Найбільше корисних речовин отримує наш організм з пилку тоді, коли ми якнайдовше тримаємо його в роті, адже слина сприяє виділенню усіх вітамінів із пилку, а от шлунковий сік багато з них нівелює. Їсти пилок краще зранку натще. Діткам – чайну ложку на день, можна розділити на два прийоми. Дорослим же – дві чайні ложки. Пилок необхідно вживати 2-3 тижні, після чого бажано зробити таку ж перерву. Це для профілактики. Щодо лікування краще консультуватися з лікарем-апітерапевтом».

Аптечні вітаміни чудово замінить перга. Це унікальний продукт із пилка і меду, яким бджоли годують своїх діток.



– Пергу називають бджолиним хлібом, – розповідає пані Наталя. – Вживають її, як і пилок, довго розсмоктуючи у роті. Особливо вона корисна при анемії. На смак вона кисло-солодка. Ми усією сім’єю перевірили: якщо вживати систематично пилок та пергу, можна сміливо відмовитися від аптечних вітамінів.

Юля ТОМЧИШИН.