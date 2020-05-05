Тернопільський став на порозі катастрофи

Тернопільський став катастрофічно пересихає та міліє. Причиною цього екологи називають теплу зиму та відсутність снігу.

Якщо не вживати ніяких заходів, кажуть фахівці, то вже за 20-30 років містянам доведеться питну воду імпортувати.

“Ми очікуємо кардинальне падіння рівня води, як декілька років тому. Тоді вода впала практично на метр. На жаль, в цьому році ситуація буде ще гіршою”, – розповідає заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.

Як наслідок – падіння ґрунтових вод та зниження рівня води у криницях всієї Тернопільської області. Аби виправити ситуацію, геологи шукають додаткові можливості водного постачання.

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