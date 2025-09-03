«Він жив Україною і за неї загинув: у Тернополі презентували фільм про Любомира Крупу»

У Тернополі відбулася прем’єра документальної стрічки про полеглого захисника України, депутата та науковця Любомира Крупу. Фільм має назву «Честь — собі, життя — Богові і Україні» і його показ приурочили до дня народження воїна.

У роботі над стрічкою авторка сценарію Ольга Терещук використала спогади рідних, друзів та побратимів Любомира, а також відео, які він знімав для родини під час служби. За словами сценаристки, її метою було показати не лише громадсько-політичну діяльність Крупи, а й його щирість, людяність і глибоку любов до сім’ї.

«Він був, як сонце»

Дружина воїна Ірина поділилася особистими спогадами:

«Він був унікальною особистістю. В ньому поєднувались велика доброта, м’якість і водночас стійкість і жорсткість. Він умів любити, як ніхто. Він був, як сонце, обігрівав усіх своїм промінням. Дуже любив природу й людей, завжди бережно ставився до всього».

Син Святослав зазначив, що батько був його прикладом у всьому:

«Він мене прямо не повчав, але показував ділом. Те, як він працював і жив, було для мене взірцем. Сподіваюся, що він стане прикладом не тільки для мене, а й для всіх українців».

Побратим Любомира з 105-ї окремої бригади тероборони Юрій Трохименко згадав день його загибелі:

«Для мене він був братом і другом, надійним, уважним, на якого можна спертися. Завжди мав досвід і водночас залишався щирим другом».

Життєвий шлях

Любомир Крупа народився 2 вересня 1975 року у Великій Березовиці на Тернопільщині. Навчався на історичному факультеті Тернопільського педінституту, згодом в аспірантурі. У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему впливу митрополита Андрея Шептицького на суспільне й культурно-просвітницьке життя в Галичині. Автор 28 наукових публікацій.

Був викладачем, доцентом, проректором з виховної роботи у Тернопільському комерційному інституті, а також викладачем Тернопільської вищої духовної семінарії ім. Йосифа Сліпого.

Активно займався громадською діяльністю: став одним із засновників студентського науково-пошукового товариства «Обереги», координував дискусійний клуб «Діалог», був членом УНА-УНСО та культурно-просвітницького товариства «Вертеп».

У 2014 році очолив департамент освіти і науки Тернопільської ОДА, а в 2015–2020 роках був заступником голови Тернопільської обласної ради. Також обирався депутатом облради VII та VIII скликань.

Захисник України

У перший день повномасштабного вторгнення Росії Любомир Крупа став на захист України. З березня 2023 року його вважали безвісти зниклим, а у березні 2024-го суд визнав його загибель.

Разом із дружиною Іриною він виховував двох синів.

У квітні 2024 року в Тернополі презентували його наукову працю — книгу «Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця ХІХ — першої половини ХХ століття».

Пам’ять

Прем’єру фільму відвідали рідні, друзі, колеги та чимало тернополян. Стрічка стала ще одним свідченням того, якою важливою та багатогранною особистістю був Любомир Крупа — науковець, політик, воїн і чоловік, який віддав життя за Україну.

За інф. Суспільне