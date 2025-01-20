Результати «митного безвізу» у 2024 році: Тернопільська митниця забезпечила понад 20% усіх транзитних оформлень по Україні

Тернопільська митниця продовжує реалізацію інноваційних рішень, які дозволяють бізнесу швидше та ефективніше переміщувати товари через кордон.

Так, у 2024 році відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту митницею оформлено 21 938 транзитні декларації, тобто понад 20% від усіх оформлень по Україні. Зокрема, у режимі імпорт – у 5 174 декларації (майже 25 % від загальної кількості по Україні), а у режимі експорту – 16 764 (майже 22 % від загальної кількості по Україні).

Варто зазначити, що з квітня 2024 року український бізнес активно користується найновішою версією транзитної системи NCTS (Фаза 5). Завдяки цьому суттєво оптимізовано процес митного оформлення. Зокрема, минулоріч 14 416 декларацій у Тернопільській митниці оформлено саме в оновленій версії системи.

Нагадаємо, що серед ключових переваг процедури спільного транзиту – значне скорочення часу переміщення товарів між суміжними країнами, єдина чинність митних декларацій типу T1 та гарантій для митних органів країн-учасниць Конвенції. Крім того, відсутність необхідності у попередньому оформленні декларацій при ввезенні товарів.

Завдяки цим досягненням підвищилися можливості українських підприємств не лише зменшувати витрати, але й значно оптимізувати логістику.