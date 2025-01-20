18:18 | 20.01.2025
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Результати «митного безвізу» у 2024 році: Тернопільська митниця забезпечила понад 20% усіх транзитних оформлень по Україні

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Тернопільська митниця продовжує реалізацію інноваційних рішень, які дозволяють бізнесу швидше та ефективніше переміщувати товари через кордон.

Так, у 2024 році відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту митницею оформлено 21 938 транзитні декларації, тобто понад 20% від усіх  оформлень по Україні. Зокрема, у режимі імпорт у 5 174 декларації (майже              25 % від загальної кількості по Україні), а у режимі експорту 16 764 (майже              22 % від загальної кількості по Україні).

Варто зазначити, що з квітня 2024 року український бізнес активно користується найновішою версією транзитної системи NCTS (Фаза 5). Завдяки цьому суттєво оптимізовано процес митного оформлення. Зокрема, минулоріч        14 416 декларацій у Тернопільській митниці оформлено саме в оновленій версії системи.

Нагадаємо, що серед ключових переваг процедури спільного транзиту значне скорочення часу переміщення товарів між суміжними країнами, єдина чинність митних декларацій типу T1 та гарантій для митних органів країн-учасниць Конвенції. Крім того, відсутність необхідності у попередньому оформленні декларацій при ввезенні товарів.

Завдяки цим досягненням підвищилися можливості українських підприємств не лише зменшувати витрати, але й значно оптимізувати логістику.

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