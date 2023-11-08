​​Рятувальники б’ють на сполох: у пожежах на Тернопільщині гинуть люди

З початку 2023 року в Тернопільській області виникло 967 пожеж, внаслідок яких загинуло 22 людини та 38 травмовано; 8 осіб вдалося врятувати, з них 2 дітей. Більшість пожеж стались в житловому секторі. Лише за останні два дні на пожежах загинуло двоє людей!

Зокрема, 7 листопада пожежа в приватному житловому будинку в с. Бережанка Лановецької ТГ Кременецького району забрала життя власниці помешкання. А наступного дня, 8 листопада, під час гасіння пожежі приватного житлового будинку в с. Бариш Бучацької ТГ Чортківського району рятувальники виявлено тіло, ймовірно, власника будинку. Обставини виникнення обох надзвичайних подій встановлюються.

Безперечно, відповідей на питання, чому в оселях наших громадян виникають пожежі, може бути чимало. Необережне поводження з вогнем, несправність і несвоєчасне технічне обслуговування приладів пічного чи газового опалення, несправність електропроводки та електрообладнання, перевантаження електромережі від одночасного вмикання потужних побутових приладів, зберігання у квартирах, будинках, гаражах, дачних будиночках легкозаймистих та горючих речовин, паління у приміщеннях, недогляд за дітьми. Ось ті фактори, які щорічно призводять до пожеж у житловому секторі. В свою чергу, захаращеність приміщень та виходів з них, використання в приміщеннях конструкцій, дверей, меблів, килимів із горючих матеріалів, наявність ґрат на вікнах і дверях, розміщення помешкань на верхніх поверхах, відсутність запасного виходу з будівлі – сприяють швидшому поширенню пожежі та збільшення збитків. Як підсумок, – знищене майно, що накопичувалося роками, травмування, а то й зовсім трагічний фінал – загибель людей.

Аби запобігти виникненню пожеж в домівках ГУ ДСНС України у Тернопільській області радить дотримуватись елементарних вимог пожежної безпеки.

Слідкуйте за станом печей і димоходів, справністю електроприладів і електропроводки, електричного і газового обладнання. Не вмикайте декілька приладів в одну розетку одночасно. Розетки повинні бути розміщені в легкодоступних місцях. Виходячи з дому, не залишайте включеними електроприлади, газові плити чи печі. Не залишайте без нагляду дітей, не дозволяйте їм гратися сірниками та іншими займистими речовинами. Покиньте палити! Не бійтеся перебільшити небезпеку – куди небезпечніше її недооцінити.

Будьте уважними і обережними, але не панікуйте. Дотримуйтесь основних правил безпеки. Пам’ятайте, пожежу легше попередити, ніж перемогти!