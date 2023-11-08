У Тернополі на пішохідному переході жінка на авто збила чоловіка

До травматологічного відділення з переломом бригада екстреної медичної допомоги доправила тернополянина 1978 року народження.

Травми чоловік отримав у результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 7 листопада близько 9:00 на ділянці дороги Обхід Тернополя.

На місці аварії працювали слідчі. За попередньою інформацією, потерпілий переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході і поруч віз велосипед, коли його збила водійка автомобіля “Nissan Leaf”.

У кермувальниці взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 ККУ.



