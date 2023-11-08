У Тернополі перепоховають радянських воїнів з території Старого парку на кладовище

З метою отримання можливості реалізації концепції реконструкції Старого парку у м. Тернополі, на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради внесено зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 13.07.2022 №714 «Про організацію робіт».

Зокрема, згідно з рішенням у Тернополі проведуть заходи з ексгумації і перепоховання останків військовослужбовців з кладовища радянських воїнів та переміщення пам’ятників з Алеї Героїв із території Старого парку в сектор міського кладовища на вул. Петра Батьківського, 46 у м. Тернополі.