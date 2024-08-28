Рятувальники Тернопільщини протягом минулої доби 15 раз залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій

Співробітники підрозділів ДСНС в області ліквідували 4 пожеж, 3 з яких виникли в природних екосистемах. Горіли суха трава та сміття на відкритій території в с. Травневе Збаразької ТГ, с. Мшанець Теребовлянської ТГ та поблизу м. Хоростків. Вогнеборці також ліквідували пожежу житлового будинку в сел. Великі Дедеркали Кременецького району. Під час гасіння врятовано житлову будівлю. Причини виникнення пожеж та суми матеріальних збитків встановлюються.

Фахівці групи піротехнічних робіт в с. Довжанка Підгороднянської ТГ вилучили та знешкодили мінометну міну калібром 82 мм часів Другої світової війни. Також тривають роботи з обстеження території на місці надзвичайної ситуації в лісовому масиві поблизу с. Рідколісся Монастириської ТГ, де минулої доби виявлено, вилучено та зосереджено в безпечному місці артилерійський снаряд часів Другої світової війни калібром 105 мм та обстежено 1,5 га території.

Крім того, надзвичайники 9 разів залучалися до вилучення гнізд небезпечних комах.