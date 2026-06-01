У Теребовлянській громаді на Тернопільщині відкрили поліцейську станцію

У рамках реалізації безпекового проєкту «Поліцейський офіцер громади» нову поліцейську станцію відкрили в селі Сущин Теребовлянської громади. Це вже другий безпековий простір на території громади, створений для забезпечення правопорядку та оперативного реагування на звернення мешканців.



У відкритті взяли участь заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький, керівництво відділення поліції № 3 м. Теребовля, представники органів місцевого самоврядування та територіальної громади.



«Продовжуємо реалізовувати проєкт «Поліцейський офіцер громади». Це міжнародна ініціатива, до впровадження та розвитку якої активно долучилися наші міжнародні партнери. Наразі на території Тернопільської області службу несуть 110 поліцейських офіцерів громади, які забезпечують безпеку та правопорядок у своїх громадах», – зауважив заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький.



До відкриття та облаштування поліцейської станції активно долучилися представники органів місцевого самоврядування. За словами голови Теребовлянської громади Олега Продана, важливо, щоб люди почувалися захищеними та могли отримати необхідну допомогу за місцем проживання.



До виконання службових обов’язків на станції приступили двоє поліцейських офіцерів громади – Василь Фриза та Ярослав Наконечний, які пройшли навчання за міжнародними стандартами. Раніше вони працювали тут дільничними, добре знають місцевих жителів та їхні потреби.



«Люди звертаються з різними проблемами, найчастіше – із земельних питань. Бувають випадки крадіжок. Однією з основних проблем також залишаються факти домашнього насильства», – розповідають поліцейські офіцери.



До функціоналу поліцейських офіцерів громади додано ще одне важливе завдання – підтримку ветеранів, які втратили здоров’я внаслідок війни, а також родин загиблих і безвісти зниклих воїнів.



Для оперативного реагування на звернення жителів громади поліцейські офіцери забезпечені службовим автомобілем, який укомплектований усім необхідним для роботи.



Реалізація безпекового проєкту «Поліцейський офіцер громади» на Тернопільщині триває. Невдовзі заплановано відкриття ще однієї поліцейської станції в одній із громад.







Поділіться:









