Село Максимівка Збаразького району – одне з невідомих сіл України, де раптом можна зустріти дивовижне (фото)
Село Максимівка Збаразького району – одне з багатьох практично невідомих сіл України, де раптом можна зустріти дивовижне. Ще до приходу влади «совєтів» тут були діючий францисканський храм побудований в 1895 році, резиденція монахів. Після війни його використовували, як зерновий склад, а також зберігали хімічні речовини.
Також привертають увагу високі стіни і вікна з готичними розетками. Під мурами видніються фігури святих, датовані 1912 роком. Дві статуї з надписами «Staraniem sokolow polskich z Аmeryki. 1912». Їх встановили жителі Максимівки, які емігрували до Канади.
А трохи далі розташований старий цвинтар, зарослий травами та бузиною. На цвинтарі є багато красивих тесаних з каменю фігур. Фактично кожен пам’ятник на ньому – це окрема скульптурна композиція. Волонтери нарахували 89 могил.
У липні 2017 року польські волонтери прибрали кладовище. Група складалася із нащадків, предки яких жили в прикордонних районах Максимівки.
Засновник благодійного фонду «Пам’ять і любов» Андрій Савчук разом із волонтерами очистив територію костелу, також взяв під свою опіку і кладовище.