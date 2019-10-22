Село Максимівка Збаразького району – одне з невідомих сіл України, де раптом можна зустріти дивовижне (фото)

Село Максимівка Збаразького району – одне з багатьох практично невідомих сіл України, де раптом можна зустріти дивовижне. Ще до приходу влади «совєтів» тут були діючий францисканський храм побудований в 1895 році, резиденція монахів. Після війни його використовували, як зерновий склад, а також зберігали хімічні речовини.

Також привертають увагу високі стіни і вікна з готичними розетками. Під мурами видніються фігури святих, датовані 1912 роком. Дві статуї з надписами «Staraniem sokolow polskich z Аmeryki. 1912». Їх встановили жителі Максимівки, які емігрували до Канади.