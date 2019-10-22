10:50 | 22.10.2019
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Село Максимівка Збаразького району – одне з невідомих сіл України, де раптом можна зустріти дивовижне (фото)

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Село Максимівка Збаразького району – одне з багатьох практично невідомих сіл України, де раптом можна зустріти дивовижне. Ще до приходу влади «совєтів» тут були діючий францисканський храм побудований в 1895 році, резиденція монахів. Після війни його використовували, як зерновий склад, а також зберігали хімічні речовини.

Також привертають увагу високі стіни і вікна з готичними розетками. Під мурами видніються фігури святих, датовані 1912 роком. Дві статуї з надписами «Staraniem sokolow polskich z Аmeryki. 1912». Їх встановили жителі Максимівки, які емігрували до Канади.

А трохи далі розташований старий цвинтар, зарослий травами та бузиною. На цвинтарі є багато красивих тесаних з каменю фігур. Фактично кожен пам’ятник на ньому – це окрема скульптурна композиція. Волонтери нарахували 89 могил.

У липні 2017 року польські волонтери прибрали кладовище. Група складалася із нащадків, предки яких жили в прикордонних районах Максимівки.

Засновник благодійного фонду «Пам’ять і любов» Андрій Савчук разом із волонтерами очистив територію костелу, також взяв під свою опіку і кладовище.

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