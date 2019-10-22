У Чорткові побував професійний львів’янин

Професійний львів’янин, львівський батяр – саме так жартома називають знаного у Львові гіда Івана Радковця. Чоловік є візитівкою культурної столиці України.

У суботу, 19 жовтня, Іван Радковець зустрівся із чортківчанами, щоб розповісти, як розвивати туризм у місті. Тема розмови – «Екскурсійна та туристична привабливість регіону як складова збереження культурної спадщини. Львівський досвід». Гід детально ознайомив присутніх із етапами розвитку туризму у рідному місті Лева.

«Як і будь-яка сім’я, так і кожне місто і селище має свою історію та легенди. Саме от такі маленькі оповідки про населений пункт і приваблюють туристів. Як от дух монаха у львівських підземеллях, чи привид імператриці в стародавньому замку», – зазначив пан Іван.

Львовознавець зауважив, що процес становлення міста як туристичного об’єкта – тривала і клопітка праця, проте Чортків має великий потенціал та всі шанси стати перлиною Сонячного Поділля.