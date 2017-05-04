Селяни Гусятинщини просять хоч раз побачити на власні очі Саймона Чернявського (відео)



Епопея судових справ у Гусятинському районному суді триває. Селяни кількох сіл судяться з скандальним Агрохолдингом «Мрією» за свої паї. Судові слухання розпочалися ще взимку минулого року. Жителі Крогульця, Нового Нижбірку подали позови на розірвання фіктивних договорів, злочинно укладених з «Мрією». Довший час людям не видавали договори на руки. А коли частині все таки видали, то з’ясувалося, що практично всі документи підроблені, адже люди в одни голос стверджували, що на договорах стоять не їхні підписи. Аби вирішти цю ситуацію в правовому руслі, селяни звернулися до районного суду. Судді призначили почеркознавчу експертизу, яка тривала кілька місяців. І от вже недавно почали надходити висновки експертів. Експертиза визнала, що дійсно підписи людей на документах були підроблені. Таким чином, договори, які укладалися на 10-15 років є не законними. Проте, ані юрист «Мрії», яка була пристуня в суді, а ні керівники однієї з фірм, яка входить в холдинг не визнають висновки експертів.

На судове засіднная сьогодні у Гусятинському райсуді зібралося більше сотні жителів кількох сіл. На зустріч також прийшов і радник міністра МВС Арсена Авакова Михайло Апостол. По під ручку з керівництвом злодійкуватого агрохолдингу «Мрія» пан Михайло заявив, що допомогти селянам ніхто не може. Люди лише можуть сподіватися на справедливість суду. Жителів сіл звичайно обурили слова і радника і керівників «Мрії». Адже вони вже давно не надіються на закони та рішення суддів. Окрім того, судові засідання по цих справах можуть тривати не один рік. В той час, коли «Мрія» і далі користуватиметься сільськими паями видаючи мізерну плату за них. Епогеєм розмови — стало явне обурення людей про безгосподарність «Мрії». «З приходом Саймона Чернявського, колись потужне підприємство стало занепадати. Особилво це видно у Гусятинському районні. Минулого року 500 гектарів засадили картоплею, але не зібрали. Картопля перезимувала, а щоб не милила людські очі, то ті нероби з «Мрії» почали її «збирати» на весні – просто переорали», — говорить жителька села Крогулець Ірина Добровольська. Селяни голосно вимагали зустрічі особисто зі Саймоном Чернявським. Основним аргументом стало те, що люди хочуть подивитися в очі чужинцю, який так нехтує і занедбує їхні наділи. Присутні керівники одного із підрозділів «Мрії» лише посміхалися у відповідь.

Врешті суд знову перенесли. Причиною тому стала неспроможність юриста Агрохолдингу ознайомитися з висновками експертів стосовно почеркознавчої експертизи. Для того, щоб вивчити 4 листка адвокат запросила у судді аж 2 тижні на ознайомлення.