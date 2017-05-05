Дитячий майданчик у Тернополі на вул.Гнатюка поділили на п’ятьох

Поки впав інтерес навколо незаконної видачі дитячого майданчика по вул. Гнатюка під забудову приватного житла, кримінальні справи закриваються правоохоронними органами ( котрі мешканці успішно поновлюють через суд), також мовчать представники місцевого самоврядування, котрі у свою чергу бились у груди та обіцяли повернути ділянку у власність громади. Однак на Публічній кадастрові карті України з’явились зміни, щодо цільового призначення даної ділянки “для будівництва та обслуговування житлового будинку” з типом власності : приватна, а також майданчик розділили п’ятеро щасливих власників, – пише сайт Збудовано.

Хронологія подій щодо дитячого майданчика на вулиці Гнатюка:

1947 рік створений дитячий майданчик

2012 рік – травень працівниками ТОВ «КК «КомЕнерго-Тернопіль» був проведений повний демонтаж обладнання спортивно-дитячого майданчика

28.05.2012 заява Голоюх О.С. Начальнику Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Тернопільській області, в Управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради та в Прокуратуру м.Тернополя

07.06.2012 року Ваврик П.І. пише міському голові заяву на виділення території дитячого майданчика

02.07.2012 року зареєстрована в міській раді колективна скарга мешканців Гнатюка, Ясної, Котляревського про знищення спортивно-дитячого майданчика з проханням відновити.

06.07.2012 року сесія Тернопільської міської ради в своєму рішенні за №6/22/66 надала гр. Ваврику П.І. дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0750 га для будівництва та обслуговування житлового будинку за адресою Гнатюка.

17.07.2012 року управління ЖКГ та Екології: до дня міста ТОВ «КомЕнерго-Тернопіль» відновить дитячий майданчик.

16.08.2012 року В.В.Стемковський : повідомляємо дитячий майданчик відновлено.

05.10.2012 року рішенням Тернопільської міської ради № 6/25/43 було затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0702 га для будівництва та обслуговування житлового будинку за адресою вул. Гнатюка та передано дану земельну ділянку гр. Ваврику Петру Івановичу безоплатно у приватну власність (швагру Гладкого Михайла Петровича, депутата міської ради, члена Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, підприємця, який до того ж щеочолює постійну комісію Тернопільської міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі).

18.10.2012 року третє звернення до міського голови жителів прилеглих вулиць

Листопад 2012 року відповідь Стемковського, де він вперше приховує, про незаконне відчуження

Квітень 2013 року колективна заява жителів міському голові, щодо демонтажа обладнання

30.05 2013 року відповідь Стемковського, який вдруге приховує про відчуження території спортивно-дитячого майданчика.

Згодом дана земельна ділянка буле реалізована Вавриком П.І та перейшла у власність 5-ти фізичних осіб, які отримали свідоцтва про право власності на спірну земельну ділянку.

Вищезазначені рішення Тернопільської міської ради призвели до фактичного припинення існування єдиного в кварталі дитячого майданчика, чим порушено права позивача та права інших мешканців мікрорайону «Новий світ» на відпочинок та дозвілля, а безкоштовне вилучення з власності громади земельної ділянки порушило права позивача та територіальної громади м.Тернополя.

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