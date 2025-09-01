Відсьогодні працівники ТЦК мають носити бодікамери: яких змін очікують від нововведення

З понеділка, 1 вересня, всі працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) в Україні мають носити бодікамери. Відповідні прилади допоможуть їм проводити відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток військовозобов’язаним громадянам.

Про це на початку серпня повідомляв міністр оборони Денис Шмигаль. Він наголосив, що таким чином оборонне відомство прагне зробити роботу центрів комплектування більш прозорою.

Яка суть нововведення

За словами міністра оборони, у разі порушення правил відеофіксації працівники ТЦК і СП нестимуть дисциплінарну відповідальність.

Денис Шмигаль також додав, що запровадження цієї практики гарантує законність дій груп оповіщення ТЦК та захист прав як громадян, так і співробітників.

На початку серпня забезпеченість ТЦК засобами відеофіксації становила близько 85%, однак закупівлі додаткового обладнання продовжувалися.