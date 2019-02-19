Ще дві релігійні на Тернопільщині перейшли до ПЦУ

Ще дві релігійні у Шумському районі вирішили покинути Тернопільсько-Кременецьку єпархію колишньої Української Православної Церкви Московського патріархату і приєдналися до Тернопільської єпархії Православної Церкви України, – повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії ПЦУ.

19 лютого 2019 року архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив прохання парафій Святого Миколая с. Андрушівка і Покрови Пресвятої Богородиці с. Потуторів і прийняв їх до складу єпархії.

Раніше в обох селах провели збори, на яких зміну юрисдикції громади підтримали більш ніж дві третини присутніх.

За станом на 19 лютого в лоно Помісної Української Православної Церкви на Тернопіллі перейшла 21 громада, 14 з яких – у Шумському районі.

Раніше це зробили парафії у Садках, Залужжі, Шкроботівці, Підгайцях, Людвищах, Мировому, Матвіївцях, Суражі, Радошівці, Брикові, Онишківцях і Кордишеві на Шумщині, Мусорівцях і Гніздичному Збаразького та Розтоках Кременецького району, а також у Стінці та дві парафії – у Трибухівцях на Бучаччині. Жоден зі священиків УПЦ МП не погодився разом з громадою перейти до Православної Церкви України.

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