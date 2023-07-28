Що ховає тернопільська обласна рада за сімома замками

Вікторія Кривоніс, депутатка Тернопільської обласної ради із фракції Європейська Солідарність , звернулась до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лубінця Дмитра Валерійовича з приводу відписки Тернопільської обласної ради щодо заробітної плати працівників та порушення таким чином закону про доступ до публічної інформації.

☝️ “Тепер важливо, щоб відповідь з Києва була з дотриманням закону та моїх прав та свобод як громадянки України, а не знову відпискою в стилі тернопільських чиновників. Я ще маю надію отримати доступ до потрібної мені і всім тернополянам інформації”, – заявила Вікторія Кривоніс.

Депутатка просить Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лубінця Дмитра Валерійовича:

1. Провести перевірку на предмет вчинення адміністративних правопорушень посадовими особами Тернопільської обласної ради у зв’язку з:

– виданням розпорядження голови Тернопільської обласної ради від 21 березня 2022р. № 67 «Про тимчасове обмеження розгляду вхідної документації у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради на період воєнного стану», яким створюються перешкоди в доступі до публічної інформації;

– ненаданням публічної інформації та документів за моїм запитом на інформацію щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати помісячно, із всіма її складовими, в розрізі кожного працівника секретаріату і виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, за період з 01.01.2021 по даний час, а також належним чином завірені копії розпоряджень голови Тернопільської обласної ради з відповідними додатками до них про нарахування та виплату премій працівникам секретаріату і виконавчого апарату Тернопільської обласної ради за період із 01 січня 2021 року по даний час.

2. Притягти до адміністративної відповідальності осіб, які протиправно обмежили доступ до публічної інформації за статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Направити до Тернопільської обласної ради акти реагування на вищезазначені порушення права на доступ до публічної інформації з метою їх усунення та надання запитуваних мною відомостей/документів.

Тепер важливо, щоб відповідь з Києва була з дотриманням закону та моїх прав та свобод як громадянки України, а не знову відпискою в стилі тернопільських чиновників.

Я ще маю надію отримати доступ до потрібної мені і всім тернополянам інформації