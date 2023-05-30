Що не можна робити на воді. Правила безпеки

Найбільш приємний і корисний відпочинок влітку – відпочинок на воді.

Знання та виконання правил поведінки на воді є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Необхідно проводити роз’яснювальну роботу з дітьми вдома, у дитячих оздоровчих закладах, а також через засоби масової інформації.

Варто пам’ятати, що основними умовами безпеки є дотримання правил безпечної поведінки на воді та біля води.

На воді забороняється:

1. Купатися в місцях, які не визначені місцевими органами виконавчої влади та не обладнані для купання людей.

2. Вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени.

3. Стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього.

4. Пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів.

5. Використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин, надувні матраци та інше знаряддя, не передбачене для плавання.

6. Плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання.

7. Вживати спиртні напої під час купання.

8. Забруднювати воду й берег (кидати пляшки, банки, побутове сміття).

9. Підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання.

10. Грати у воді в небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг та з примусовим зануренням під воду.

11. Подавати фальшиві сигнали тривоги заради жарту.

12. Дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до поясу.

13. Купання дітей без супроводу дорослих.

Правила поведінки для дітей:

1. Купання дозволяється в спеціально обладнаних місцях, визначених місцевими органами виконавчої влади, під наглядом дорослих (педагогів, керівників або батьків).

2. До купання допускаються групи дітей до 10 осіб під наглядом одного відповідального, який уміє добре плавати і знає прийоми рятування на воді.

3. Біля місця купання має бути обладнаний медичний пункт, а в разі його відсутності купання має здійснюватись під наглядом медпрацівника.

4. Місця купання обладнуються рятувальними постами з рятувальними засобами. Крім того, в місцях купання дітей аварійно-рятувальними службами ретельно перевіряється дно, про що складається акт перевірки, вимірюється температура води і повітря.

5. Діти допускаються до купання після огляду лікарем.

6. Роздягання та одягання дітей проводиться під наглядом організатора купання (одяг кожної дитини викладається у рядки окремими купами).

7. До й після купання проводиться перевірка наявності дітей шляхом шикування їх у ряд відповідно до місць, де складено їх одяг.

8. Відповідальний за купання повинен: нагадати дітям правила поведінки на воді до початку купання, увійти у воду першим (до дозволеної межі), а вийти останнім.

9. При особистому купанні дітей дорослі зобов’язані постійно спостерігати за ними.

ШАНОВНІ ДОРОСЛІ ТА ДІТЛАХИ!

Ніколи не забувайте про правила безпеки під час відпочинку біля річки та правила поведінки на воді, адже суворе та чітке дотримання цих правил збереже Вам життя та здоров’я! Відпочивайте там, де безпечно!