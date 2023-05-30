На Тернопільщині керівництво школи судиться, щоб навчальний заклад не був опорним
Адміністрація Коропецької школи судиться із селищною радою через те, що заклад вирішили зробити опорним. Про це розповів голова громади Микола Тимків.
За його словами, суди через це тривають 5 років. Наразі справу розглядають в обласному господарському суді. 29 травня відбулось підготовче засідання.
“Справа затягнута ще з 2018 року. Це справа щодо скасування рішення про опорну школу, яке було прийняте за нашої каденції. Знаходимося вже у третьому суді. Пройшли адміністративний, апеляційний, зараз господарський суд. Адміністрація школи не бажає, напевно, створити заклад для дітей і покращити якість навчання у школі”, – каже Микола Тимків.
Позивачка на засідання не з’явилася і на телефонні дзвінки не відповідає. А її адвокат сказав, що не уповноважений коментувати справу.
За словами секретаря Коропецької селищної ради Дмитра Данчука, Коропецька школа стала опорною в 2021 році. Зараз там навчаються понад 250 учнів з Коропця та сусідніх сіл.
“Якщо цей суд завершиться не на нашу користь, школа втрачає статус опорної і не тільки в цьому буде суть процесів. Доведеться відкликати назад ще й філії, а ті школи, які отримали статус філій – його втрачають і повертаються назад до тих попередніх статусів, у яких вони були. А це дуже важкий і громісткий процес. Постає питання: як це може піддаватися логіці? І як це повертати в зворотній бік”.
Наступне засідання у справі має відбутися 19 червня.