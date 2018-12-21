Що очікувати від святкування Нового року в КЛУБІ Файного

Давно хотіли весело провести час, але не було можливості – це можна реалізувати саме у новорічну ніч. Недарма говорять: «Як зустрінеш Новий рік, так його й проведеш? То чому ж не відзначити цю довгоочікувану подію в КЛУБі Файного Міста. Це кафе ресторан користується популярністю серед жителів Тернополя і його гостей. Тут пропонується не тільки вишукана клубна кухня, а й драйвова атмосфера. Щоб їх оцінити, варто зарезервувати столик. Увага! Святкування Нового року у КЛУБІ Файного Міста стартує 31 грудня о 22.00.

Чого очікувати від святкування Нового року у даному закладі?

Звичайно, кожен гість бажає не лише смачно поїсти, а й весело провести час. Що для цього потрібно? Відповідь очевидна – сучасна якісна музика, веселий ведучий, цікаві конкурси та запальні танці! Саме таке святкування Нового року ресторан пропонує гостям. Їх чекають виступи популярного колективу Mama Mia та запального Dj Koss. Крім цього, кафе ресторан пропонує запальну та яскраву шоу-програму. Цікаві та веселі конкурси подарують посмішки на обличчях як тих людей, які приймають в них участь, так і глядачів.

Клубна кухня – це смачно, ситно та красиво!

Особливої уваги, звичайно, заслуговує меню Клуб Файного Міста. Гостей закладу чекають лише смачні страви та якісні напої. Що ж можна замовити? Меню настільки багате, що іноді зробити вибір тяжко. Наприклад, для компанії жінок ідеально підійдуть легкі страви. Це ніжні салати чи закуски. Представники сильної статі в більшості випадків не можуть представити застілля без м*яса. Страви на грилі чи м’ясний сет – ідеальний варіант для тих, хто хоче наїстись та отримати насолоду від їжі. Це лише невеличкий перелік страв, які пропонує гостям у новорічну ніч цей заклад Тернополя. Жителі міста та його гості називають цей пивний ресторан місцем, де смачно поїсти можна. Кухарі приділяють окрему увагу не лише смаку страв, а й їх оригінальному оформленню. Навіть найбільш вибагливий відвідувач може бути впевненим в тому, що святковий стіл буде виглядати неперевершено!

Новий рік тяжко представити без шампанського та інших алкогольних напоїв. Алкогольна карта дає можливість відвідувачам закладу обрати те, що їм найбільше подобається. Всі напої, які пропонує кафе у Тернополі, якісні, оскільки мають всю необхідну документацію.

Новий рік у КЛУБІ Файного міста – це:

Можливість провести час з рідними та близькими людьми;

Смачна клубна кухня;

Якісний алкоголь, від якого гостю не буде погано зранку;

Проведення новорічної ночі з гуртом Mama Mia та запальним ді-джеєм Koss;

Шоу-програма, конкурси та інші приємні сюрпризи.