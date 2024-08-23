Шість шкіл області отримають кошти на модернізацію харчоблоків

Відповідно до постанови КМУ від 13 серпня 2024 року 6 закладів Тернопільської області отримають кошти на модернізацію харчоблоків. Про це повідомляє директор департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Хома.



Острівський ліцей Великоберезовицької селищної ради



Спеціалізована школа

I―III ступенів

ім. О. С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін

Бучацька гімназія іменіМ. Гнатюка



Скориківський ліцей



Лановецький заклад загальної середньої освіти І―ІІІ ступенів N1 імені Юрія Коваля



Комунальний заклад “Великобірківський ліцей імені Степана Балея”

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