16:51 | 23.08.2024
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Шість шкіл області отримають кошти на модернізацію харчоблоків

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Відповідно до постанови КМУ від 13 серпня 2024 року 6 закладів Тернопільської області отримають кошти на модернізацію харчоблоків. Про це повідомляє директор департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Хома.

✅Острівський ліцей Великоберезовицької селищної ради

✅Спеціалізована школа
I―III ступенів
ім. О. С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін
✅Бучацька гімназія іменіМ. Гнатюка

✅Скориківський ліцей

✅Лановецький заклад загальної середньої освіти І―ІІІ ступенів N1 імені Юрія Коваля

✅Комунальний заклад “Великобірківський ліцей імені Степана Балея”

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