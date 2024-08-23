16:50 | 23.08.2024
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Новини Тернополя 

На масиві «Сонячний» проблеми з газом

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23 серпня виконуються аварійні роботи на газопроводі низького тиску по вул. Збаразькій. Повідомляють у ПрАТ “Тернопільміськгаз”.

З 10:00 до 13:00 год буде пониження тиску газу масиву «Сонячний».

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