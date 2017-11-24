Шляховики Тернопільщини нанесли 45 кілометрів розмітки

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області на трасі міжнародного значення М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече (на ділянці від кордону з Рівненською областю до c.Колодно) нанесли розмітку.

Лінії на дорозі – тимчасові. Їхня головна функція – забезпечення безпеки учасників дорожнього руху. Розмітку нанесли поверх устеленого вирівнюючого шару асфальтобетону. У наступному році він разом із розміткою покриватиметься верхнім шаром щебенево-мастикового асфальтобетону. Роботи проводили впродовж тижня.

«У зв’язку з інтенсивністю руху на магістралі М-19 Служба автомобільних доріг прийняла рішення виділити кошти на розмітку. Безпека людей для нас пріоритетніша за економію коштів», – коментує начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик.

Усього нанесли близько 45 км тимчасової розмітки від кордону з Рівненською областю і до села Колодно. Решта ділянок оновленої у 2017 році траси М-19 – вже відповідають правилам дорожнього руху.