Тернопільський “Березіль” впевнено міняє статус з осередку культури на гарячу конфліктну точку міста

Таку думку виклав в мережі Фейсбук виклав депутат міської ради Іван Сороколіт.

Після двох зборів на запрошення пізнім вечором на запрошення тернополян побував ще й під Березолем.Якщо коротко:

1. Представники забудівника вмудрились у традиціях 90-х нахамити та погрожувати і простим людям й депутату Андрію Шкулі. Цим самим ще більше налаштували мешканців “Дружби” проти себе.

2. Поліція реагувала досить розгублено.

3. Люди мобілізувались і завдяки своїй кількості зуміли “заспокоїти” агресивних молодиків.

4. Загадкова аномалія у вигляді патріотичного вітру повалила будівельний паркан…

5. Тернополяни вручили письмове доручення члену виконавчого комітету та начальнику міської поліції в одній особі Сергію Гаврилюку виступити ініціатором проекту рішення виконкому по скасуванню інвестиційної угоди.

Нагадаємо, за приміщенням «Березолю» хочуть звести житлову новобудову. Мешканці сусідніх будинків кажуть, що їхньої думки з цього приводу ніхто не запитував. Люди бояться, що через будівельні роботи можуть постраждати їхні помешкання, які знаходяться на схилі за будинком культури. Фахівці кажуть, що їхні побоювання не безпідставні. Спільної мови забудовник із мешканцями не знаходить. У першій декаді листопада на місці уже почались роботи. Представники забудовника пояснювали, що просто проводять комунікації. А мешканцям, які вийшли з протестом, погрожували привезені кимось молодики спортивної зовнішності.