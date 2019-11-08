Шукають аферистів, які пограбували магазин у Бережанах (фото)
Працівники Бережанського відділу поліції просять допомогти встановити осіб причетних до злочину. Чоловіків підозрюють у шахрайстві в одному із магазинів, що в районному центрі, – повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Подія трапилась 2 листопада, близько 10 години в приміщенні крамниці «Меблі». Увійшовши в довіру аферисти привласнили 15 000 гривень.
Камери відеоспостереження зафіксували підозрюваних.
Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали даних осіб або знаєте їх місце перебування, телефонуйте за номером у Бережанах (03548)2-12-45 або на лінію “102”.