Шукають аферистів, які пограбували магазин у Бережанах (фото)

Працівники Бережанського відділу поліції просять допомогти встановити осіб причетних до злочину. Чоловіків підозрюють у шахрайстві в одному із магазинів, що в районному центрі, – повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Подія трапилась 2 листопада, близько 10 години в приміщенні крамниці «Меблі». Увійшовши в довіру аферисти привласнили 15 000 гривень.

Камери відеоспостереження зафіксували підозрюваних.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали даних осіб або знаєте їх місце перебування, телефонуйте за номером у Бережанах (03548)2-12-45 або на лінію “102”.