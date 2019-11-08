Громадський бюджет у Тернополі став інструментом адміністративного тиску, – Назар Зелінка

Не всі проекти і не Громадський бюджет Тернополя загалом. Але мені дуже сумно, що деякі автори вдаються до методів адміністративного тиску задля перемоги.

Відкрила можливість адмінтиску, несподівана для мене функція перегляду тих хто за який проект проголосував. Нагадаю, що цьогоріч Громадський бюджет Тернополя перейшов на нову платформу. Попередні роки голосування було таємним і я вважаю це правильним, бо таємне голосування унеможливлює можливість тиску на тернополян.

Я вважаю неприйнятним вимогу окремих керівників, що кожен працівник і всі батьки учнів згідно списку мають проголосувати за проект, не можна вимагати від працівників та батьків забезпечення планів по кількості голосів від кожного і списки голосів, які вони забезпечили. Це не те, чого ми хотіли запроваджуючи Громадський бюджет в місті.

Громадський бюджет – це демократичний європейський інструмент прямої участі громадян у розподілі бюджетних коштів громади. І мені дуже шкода, що тернополяни ігнорують сучасні та інноваційні проекти, боячись адміністративного впливу. А ще більше несприймаю адміністративного тиску з боку окремих керівників. Мені дуже прикро слухати скарги батьків про примусівку до голосування, скарги тернополян, що їх обступають в торгівельних центрах біля терміналів ПриватБанку з нав’язливими проханнями проголосувати учні та вчителі в той час коли і ті ті мають бути на уроках. Це неприйнятно і це не той Громадський бюджет, який я ініціював до впровадження в 2016 році в Тернополі.

Я не вважаю, що проекти Громадського бюджету не можуть реалізовуватися на території шкіл. Адже часто території шкіл є саме тими громадськими просторами мікрорайонів, де мешканці займаються активним дозвіллям. І є дуже хороші приклади коли так звані «шкільні проекти» перемагають без адмінтиску, а зусиллями авторів, які не мають жодного відношення до адміністрацій – дякую Роман Павлишин за такий приклад. Я щиро вірив, що такі проекти можуть виграти чесно. Але сигнали про адмінтиск в абсолютній більшості шкіл, які цьогоріч є в Громадському бюджеті змушують розпочати дискусію про обмеження участі проектів, які будуть реалізовуватися в школах та інших комунальних закладах у Громадському бюджеті 2021.

Щодо самого голосування, то буду відстоювати відновлення можливості таємного голосування, особливо на тлі цьогорічного негативного досвіду.

Сьогодні останній день голосування. Голосуйте свідомо!