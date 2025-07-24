Шумська громада святкує 10-річчя: реформи, зміни та нові можливості для розвитку

Шумська територіальна громада святкує свою 10-ту річницю з моменту впровадження реформи децентралізації в Україні. За цей час громада пройшла великий шлях розвитку, зростання та змін. Як зазначає міський голова Вадим Боярський, сьогодні Шумськ — це не просто адміністративна одиниця, а потужна громада, де кожна справа, кожен реалізований проєкт та кожна зміна мають велике значення для покращення життя місцевих жителів.

Реформа децентралізації — новий етап для місцевого самоврядування

Реформа децентралізації, що розпочалась в Україні у 2014 році, стала вирішальним кроком для розвитку місцевого самоврядування. Шумська громада отримала нові повноваження та можливості для покращення інфраструктури, надання послуг та підтримки жителів. В останні п’ять років громада активно впроваджує зміни, що покращують не лише економічну ситуацію, а й якість життя людей.

Досягнення громади за останні п’ять років

Один з основних результатів реформи — перетворення бюджету громади з бюджету проїдання в бюджет розвитку. Впродовж останніх років вдалося реалізувати численні проєкти, спрямовані на розвиток інфраструктури, підтримку місцевого бізнесу, створення нових робочих місць та покращення умов для навчання та виховання дітей. Завдяки спільній праці громади та її лідерів, Шумськ став прикладом успішної трансформації в умовах децентралізації.

Незалежність України та сила громади

Святкування 10-річчя громади співпадає з важливим державним святом — Днем Незалежності України. В цьому році це свято особливо значуще, адже країна знову бореться за свою свободу. Шумська громада поєднує символи незалежності держави та сили місцевих ініціатив, спрямованих на підтримку Збройних Сил України та розвитку громади.

Урочисте святкування — 24 серпня

Урочисте відзначення Дня громади відбудеться 24 серпня, на День Незалежності України. Це стане яскравим підсумком всіх досягнень та важливих кроків, які зроблені за останні десять років. Всі ці зміни — це не лише результат рішень керівництва громади, а й щоденна праця та підтримка кожного її жителя.

Справжнє святкування ще попереду

Вадим Боярський підкреслює, що святкування громади — це не тільки дата в календарі, але й можливість озирнутися, побачити досягнуте і зрозуміти, що ще багато роботи попереду. «Наша громада — жива, сильна, єдина. А справжнє святкування попереду, бо найкращі справи ще попереду!» — зазначив він.

Вітаємо всіх із Днем громади! Нехай наші дії, проєкти та спільна праця роблять життя в Шумську кращим та процвітаючим.