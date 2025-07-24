Крок до катастрофи: на Тернопільщині загорілося поле з урожаєм

У селі Криве, що входить до складу Скалатської територіальної громади, 23 липня сталася пожежа, яка могла призвести до значної втрати врожаю. Близько 16:30 на полі загорілися пожнивні залишки, але через сильний вітер вогонь швидко перекинувся на сусідню ділянку із дозрілим ячменем.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося зупинити поширення полум’я та врятувати від знищення понад 120 квадратних метрів посівів. Фахівці ДСНС, які прибули на місце, працювали швидко та злагоджено, не допустивши розростання пожежі.

Цього ж дня рятувальні підрозділи ліквідували займання сміття на стихійному сміттєзвалищі у селі Кривчики Вишнівецької громади.

У ДСНС наголошують: спалювання стерні, сухої трави та інших рослинних залишків суворо заборонено. Такі дії не лише завдають шкоди довкіллю, знищуючи родючий шар ґрунту, а й становлять серйозну пожежну небезпеку.

Рятувальники закликають мешканців області бути відповідальними!

При виявленні ознак пожежі – негайно телефонуйте за номером 101.