Шумська лікарня прийматиме пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19
Комунальне некомерційне підприємство Шумської районної ради «Шумська центральна районна лікарня» включено у Перелік закладів охорони здоров`я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою распіраторної хворобою COVID-19.
Відповідне розпорядження підписав 19 серпня 2020 року Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Наразі готується пакет документів для укладення догорів з Національною службою здоров’я України.
Раніше направляли хворих на COVID-19 у Кременецьку районну лікарню.
Нагадаємо, пацієнти, які відчувають симптоми COVID-19, не можуть звертатися самостійно до цих закладів охорони здоров’я. Це може загрожувати їхньому здоров’ю.
При виявленні симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю.
А при наявності важких симптомів – температура вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання – дзвонити до 103.