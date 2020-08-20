Шумська лікарня прийматиме пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19

Комунальне некомерційне підприємство Шумської районної ради «Шумська центральна районна лікарня» включено у Перелік закладів охорони здоров`я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою распіраторної хворобою COVID-19.

Відповідне розпорядження підписав 19 серпня 2020 року Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Наразі готується пакет документів для укладення догорів з Національною службою здоров’я України.

Раніше направляли хворих на COVID-19 у Кременецьку районну лікарню.

Нагадаємо, пацієнти, які відчувають симптоми COVID-19, не можуть звертатися самостійно до цих закладів охорони здоров’я. Це може загрожувати їхньому здоров’ю.

При виявленні симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю.

А при наявності важких симптомів – температура вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання – дзвонити до 103.