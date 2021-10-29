Тернопіль отримає нову об’їзну зі сторони Смиківців
Оголошено міжнародний тендер у рамках реалізації угоди з Європейським інвестиційним банком «Транспортний зв’язок в Україні», спрямованої на розв’язання проблем транспортної системи.
У рамках оголошеного тендеру йдеться про будівництво:
північно-східної ділянки обходу м. Тернопіль — автошлях І категорії з 4 смугами руху. Він з’єднає населені пункти Шляхтинці та Смиківці й дві міжнародні траси М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече та М-30 Стрий — Ізварине.
транспортної розв’язки в Тернопільській області на М-19 (км 315+629). Для забезпечення безпеки та умов транспортного руху постає необхідність будівництва транспортної розв’язки в різних рівнях на перетині дороги М-19 з північно-східною ділянкою обходу м. Тернополя.
Довжина майбутньої дороги (включно з відрізком у складі транспортної розв’язки) становитиме 8,4 км.
Закупівля проводитиметься шляхом міжнародних конкурентних торгів згідно з правилами ЄІБ. Компанії можуть подавати пропозиції до 8 грудня 2021 року.
Унаслідок будівництва об’їзної дороги м. Тернополя будуть поліпшені транспортно-експлуатаційні показники роботи автотранспорту, знизиться собівартість перевезення вантажів та пасажирів і час їх перебування в дорозі, покращаться екологічні умови та підвищиться безпека руху.
Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк схвалив виділення кредиту Укрзалізниці та Укравтодору в розмірі 50 млн євро для розвитку європейських транспортних мереж. Йдеться про проєкти малої транспортної інфраструктури обсягом 20 млн євро.