Тернопіль отримає нову об’їзну зі сторони Смиківців

Оголошено міжнародний тендер у рамках реалізації угоди з Європейським інвестиційним банком «Транспортний зв’язок в Україні», спрямованої на розв’язання проблем транспортної системи.

У рамках оголошеного тендеру йдеться про будівництво:

північно-східної ділянки обходу м. Тернопіль — автошлях І категорії з 4 смугами руху. Він з’єднає населені пункти Шляхтинці та Смиківці й дві міжнародні траси М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече та М-30 Стрий — Ізварине.

транспортної розв’язки в Тернопільській області на М-19 (км 315+629). Для забезпечення безпеки та умов транспортного руху постає необхідність будівництва транспортної розв’язки в різних рівнях на перетині дороги М-19 з північно-східною ділянкою обходу м. Тернополя.

Довжина майбутньої дороги (включно з відрізком у складі транспортної розв’язки) становитиме 8,4 км.

Закупівля проводитиметься шляхом міжнародних конкурентних торгів згідно з правилами ЄІБ. Компанії можуть подавати пропозиції до 8 грудня 2021 року.

Унаслідок будівництва об’їзної дороги м. Тернополя будуть поліпшені транспортно-експлуатаційні показники роботи автотранспорту, знизиться собівартість перевезення вантажів та пасажирів і час їх перебування в дорозі, покращаться екологічні умови та підвищиться безпека руху.

Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк схвалив виділення кредиту Укрзалізниці та Укравтодору в розмірі 50 млн євро для розвитку європейських транспортних мереж. Йдеться про проєкти малої транспортної інфраструктури обсягом 20 млн євро.