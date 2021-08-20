Скандал на Тернопільщині: художнику Івану Марчуку не хотіли віддавати власні картини і викликали поліцію

у селі Москалівка колишнього Лановецького району, що на Тернопільщині, представники місцевої влади перешкоджали всесвітньо відомому митцю забрати з музею свої пошкоджені картини. Історія дійшла навіть до Президента України.

Як відомо, сам Іван Марчук родом із Москалівки, де одинадцять років тому місцеві ентузіасти власними силами створили музей видатного земляка, а сам художник люб’язно надав свої шедевральні твори для того, аби вони стали експонатами музею в сільській школі. Втім тут так і не було створено належних умов для зберігання картин, в результаті чого частина з них покрилася цвіллю.

Нещодавно нарешті офіційно заговорили про створення у Киві музею Івана Марчука. Тож для збереження своїх робіт митець вирішив експонувати їх у столиці, а в Москалівку передати репродукції. Та коли знаний художник разом із своїм арт-директором приїхали забирати картини, їм стали перешкоджати. Місцевий депутат викликав на місце поліцію для врегулювання конфлікту, мовляв, невідомі намагаються винести з музею експонати.

Про ситуацію художник сповістив Президента, заступник керівника Офісу Президента навіть особисто телефонував губернатору, а той — керівнику громади та арт-директору Марчука з вибаченнями. Позаяк, представники місцевої влади стали говорити про опис картин та оформлення акту передачі майна, хоча картини і не були на балансі міськради. Сам Іван Марчук неабияк засмутився через цю історію і навіть не захотів коментувати усе, що відбувалося в нього на очах.

З місця події усе встиг зняти депутат Давид Андрощук, який вів прямий ефір з місця події.

«З єдиного музею Івана Марчука в Україні (поки що) в селі Москалівка сам митець з «боєм» забирає оригінали своїх картин. Міська рада створила проблему, для вирішення якої був задіяний сам Президент», — розповідає він.

Тернополяни