На Тернопільщині зафіксували першу смерть від штаму «Дельта»

У Копичинцях Чортківського району померла 48-річна жінка, у якої медики діагностували новий штам Covid-19 «Дельта». Відомо, що померла нещодавно повернулася з-за кордону. Вже в Україні їй діагностували коронавірус. Жінка лікувалася в районній лікарні.





Смерть жительки від коронавірусу штаму «Дельта» підтвердила головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук.

«Аналізи на визначення штаму коронавірусу від 48-річної жінки були взяті ще за життя. Її результат разом з тими 94 пробами теж був відправлений до Києва в референс-лабараторію. І прийшло підтвердження по 52 зразках. І її аналіз теж виявився позитивним на штам “Дельта”», – розповіла ZAXID.NET Оксана Чайчук.

Жінка, яка померла нещодавно повернулася з Великобританії. Захворіла вже вдома, і діагностували їй коронавірус тернопільські лікарі. Захворіли на «Дельта» також й рідні та близькі, з якими контактувала жінка.