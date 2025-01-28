Служба безпеки ідентифікувала чергового бойовика, який воює на боці загарбників на Покровському напрямку

Слідчі Тернопільського управління СБУ продовжують системну роботу з викриття і документування протиправної діяльності зрадників та колаборантів, аби жоден з них не уникнув справедливого покарання.

Підозру у вчиненні державної зради та колабораційній діяльності отримав 40-річний житель Донецька, який у квітні 2022 року добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав незаконного збройного воєнізованого формування – т. зв. «113 стрелковый полк мобилизационного резерва днр».

Зрадник обрав собі позивний «Шум» та приєднався до бойовиків, які у 2022 році в складі підрозділів російських окупаційних військ встановлювали і підтримували окупаційний режим на захоплених ворогом територіях Херсонщини.

Згодом у званні «старшого сержанта» він продовжив службу російським загарбникам у лавах т. зв. «110отдельной гвардейской мотострелковой бригады» та підрозділах «Шторм-Z», які вели активні бойові дії проти військовослужбовців Збройних Сил України на Покровському напрямку.

Наразі «Шум» намагається уникнути покарання за свої злочини, переховуючись від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території. Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Також правоохоронцями вживаються заходи щодо розшуку підозрюваного та його притягнення до фактичної відповідальності.

Викриття та документування протиправної діяльності зрадника здійснювали співробітники Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.