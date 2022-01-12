Понад дві тисячі дітей вже вакцинували в області від COVID-19

Майже дві з половиною тисячі дітей від 12 до 18 років вакцинувалися від COVID-19 на Тернопільщині.

Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я області Тетяна Скарлош. Щеплення зараз доступне для всіх охочих дітей цієї вікової категорії.

“Поряд з дорослим населенням зараз проводиться вакцинація дітей. Станом на сьогодні серед дітей 12-18 років провакциновано 2437. Далі продовжується вакцинація дітей згідно законодавства. Щеплюватися проти COVID-19 можуть діти 12-18 років, які не належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, але лише за умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних щеплень. Відповідні рекомендації, які розробила Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики, були ухвалені наказом Міністерства охорони здоров’я. В області наразі достатньо вакцини від COVID-19, щоб щепити більшість населення, а також і дітей від 12 до 18 років”.

Додамо, для щеплення дітей необхідна згода батьків. Також рекомендують попередньо проконсультуватися у педіатра.