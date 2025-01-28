У Тернополі з вікна багатоповерхівки випав хлопчик

Нещасний випадок трапився 28 січня близько 11:30 на вулиці 15 Квітня. За попередньою інформацією, неповнолітній дома був із бабусею, а мама на роботі. Він захотів погуляти, але не зміг відчинити двері та, одягнувшись, спробував вийти через вікно. Хлопчик впав з триметрової висоти на дах балкона. З добудови його зняли рятувальники та передали лікарям.

Працівники поліції встановлюють деталі події та спілкуються з мамою потерпілого. Триває перевірка.