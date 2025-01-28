01:11 | 29.01.2025
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі з вікна багатоповерхівки випав хлопчик

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Про дитину, яка випала з вікна третього поверху на дах добудованого балкона на спецлінію поліції повідомив перехожий. На місце події виїжджали патрульні, працівники ювенальної превенції, екстреної меддопомоги та рятувальники.

Нещасний випадок трапився 28 січня близько 11:30 на вулиці 15 Квітня. За попередньою інформацією, неповнолітній дома був із бабусею, а мама на роботі. Він захотів погуляти, але не зміг відчинити двері та, одягнувшись, спробував вийти через вікно. Хлопчик впав з триметрової висоти на дах балкона. З добудови його зняли рятувальники та передали лікарям.

Працівники поліції встановлюють деталі події та спілкуються з мамою потерпілого. Триває перевірка.

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