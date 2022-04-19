Сьогодні Тернопільщина зустрічатиме воїна Сергія Грищука, який загинув від рук російських загарбників

Сьогодні, 19 квітня, Шумщина зустрічатиме тіло загиблого 38-річного військового Сергія Грищука з Іловиці. Про це повідомляють на сторінці Шумської територіальної громади.

Зустрічатимуть полеглого Героя “живим коридором” вздовж вул. Української: від каплички Пресвятої Богородиці (поворот с.Бриків) до площі Героїв Майдану, де відбудеться поминальна панахида.

Сергій Грищук загинув 8 квітня. Сергій ще у 2017 році пішов захищати Батьківщину в зоні АТО. Через рік служби після важкого поранення його комісували. Чоловік виїхав на заробітки до Польщі. 3 березня, коли війна з росією набирала нових обертів, він не задумуючись, повернувся додому і пішов захищати рідну Україну. Пішов, бо завжди був за правду і справедливість!

Щирі співчуття рідним і близьким Сергія. Герої не вмирають!