«Солодка афера» на 32,5 млн грн: як тернопільське підприємство намагалося обдурити податківців

Головне управління ДПС у Тернопільській області під час планової перевірки одного з місцевих підприємств, що займається виробництвом кондитерських виробів, виявило низку порушень, через які компанія намагалася зменшити свої податкові зобов’язання.

Одним із головних епізодів стало включення до витрат понад 9,5 млн грн за кондитерські вироби, які нібито були передані як благодійна допомога мешканцям Бахмута. Однак, як з’ясувалося, підтверджень наявності такої допомоги не було, а лист від імені Бахмутської міськради виявився підробленим.

Іншим порушенням стало списання 368 тонн продукції на суму 25 млн грн нібито через «втрату споживчих властивостей». Однак підприємство не надало жодних документів, що підтверджують утилізацію або навіть факт інвентаризації продукції.

Для збільшення витрат компанія також оформлювала оренду майна у власних працівників та засновників, хоча такого майна не існувало.

В результаті перевірки підприємство повинно сплатити до бюджету 25,9 млн грн основних податків та 5,9 млн грн фінансових санкцій, що разом складає понад 32,5 млн грн. Податкові органи підкреслюють, що прикриття фіктивною благодійністю для зменшення податкових зобов’язань є серйозним порушенням закону. Вони й надалі забезпечуватимуть контроль за прозорістю бізнесу.