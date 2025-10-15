Довга дорога додому захисника Ігоря Васюка з Тернопільщини

Довга дорога додому нашого земляка, 54-річного захисника України Ігоря Васюка, який після 19 місяців невизначеності повернувся додому… на щиті.

Ігор Васильович народився у селі Степанівка на Хмельниччині. Проживав із родиною у селі Бриків. У березні 2023 року його призвали на службу у ЗСУ. Виконував обов’язки старшого стрільця механізованого відділення

27 березня 2024 року родина отримала страшну звістку, що старший сержант Ігор Васюк зник безвісти під час виконання бойового завдання поблизу села Старомайорське Донецької області під час вогневого ураження. Впродовж довгих місяців зберігали надією на його повернення. Тіло Героя вдалося повернути після проведення репатріаційних заходів з обміну загиблих та підтвердження особи за допомогою експертизи ДНК.

На площі Героїв Майдану у Шумську військові урочисто занесли труну під супровід сакральної мелодії «Плине кача». Священники відслужили панахиду та разом із присутніми помолилися за упокій душі Героя, повідомляє шумська міська рада.

Чин поховання та віддання військових почестей відбудеться 16 жовтня об 11 годині у селі Бриків.