На Тернопільщині знайшли нічийну будівлю вартістю понад 900 тис. грн

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду на користь Підгороднянської сільської ради було задоволено позовну заяву Тернопільської окружної прокуратури про передачу нежитлової будівлі вартістю понад 900 тис. грн у власність громади.

Прокурори з’ясували, що на території села Підгороднє, за адресою вул. Котляревського, 12, знаходиться безхазяйна нежитлова споруда площею 59 кв. м. Вартість будівлі складає 902 тис. грн. Вона не мала офіційного власника і, попри те, що була взята на облік сільською радою, не була передана до власності громади.

Відсутність визначеного власника ставила майно під загрозу руйнації, тому прокуратура ініціювала судовий процес для забезпечення громади можливістю ефективно розпоряджатися цією спорудою. Тепер, після рішення суду, будівля стане частиною громади, що дозволить уникнути її подальшої деградації та забезпечить потенціал для розвитку.