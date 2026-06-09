Сотні гектарів і десятки рішень: як на Тернопільщині розподіляли землю

5 червня 2026 року відбулося чергове засідання земельної комісії Тернопільської обласної військової адміністрації за участі представника Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Під час засідання члени комісії розглянули 34 клопотання від громадян та суб’єктів господарювання, що стосувалися питань землекористування. Зокрема йшлося про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, передачу земельних ділянок у користування, погодження проєктів землеустрою та встановлення земельних сервітутів.

У процесі розгляду два клопотання було знято через відсутність повної та достовірної інформації щодо земельних ділянок.

За результатами роботи комісія рекомендувала підготувати розпорядження щодо задоволення 20 клопотань. Ще 12 звернень рекомендовано залишити без задоволення, оскільки вони стосуються земель, розпорядження якими належить до компетенції органів місцевого самоврядування.

Участь представників Держпродспоживслужби у роботі комісії, за словами учасників, сприяє дотриманню законодавства у сфері землекористування та врахуванню санітарних вимог під час ухвалення рішень.