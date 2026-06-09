На війні загинув Віталій Пашковський з Тернопільщини

У Зборові педагогічний колектив, працівники школи, учні та батьки висловили співчуття колезі Оксані Володимирівні Пашковській з приводу загибелі її чоловіка, Віталія Пашковського, який загинув, захищаючи Україну. Про трагічну втрату повідомила Марія Вус.

У шкільній спільноті зазначають, що Віталій віддав своє життя за незалежність і майбутнє держави. Його мужність, відвага та самопожертва назавжди залишаться у пам’яті тих, хто його знав і шанує його подвиг.

Колеги, учні та батьки поділяють біль втрати та висловлюють слова підтримки родині загиблого захисника.

Вічна пам’ять і слава Герою України.