Справжній молодіжний «ВУЛИК» з’явився в Золотниківській громаді

😜 Справжній молодіжний «ВУЛИК» з’явився в Золотниківська об’єднана територіальна громада на Тернопільщині! У колишньому будинку культури, який вже давно стояв без діла в селі Бурканів, тепер знову вирує життя.

Молодіжний простір «VULYK» створений для різноманітних молодіжних ініціатив та для роботи Молодіжної ради. Тут юнацтво зможе зустріти однодумців, провести час за цікавими заняттями й навіть впливати на важливі рішення в громаді.

☝ За словами начальниці відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради Ольги Кузьменюк, молодь громади вже давно потребувала власної локації для проведення тренінгів і майстер-класів, різноманітного дозвілля, а також волонтерських потреб. І завдяки Програмі USAID DOBRE їхня мрія стала реальністю.

«ВУЛИК» також стане молодіжним майданчиком для комунікацій із місцевою владою, обміну ідеями та ініціативами, а також впливу на молодіжну політику в громаді.

💻 Програма USAID DOBRE для повноцінної роботи простору закупила необхідне обладнання: проєктор, кондиціонер, монітор, ноутбук, принтер та сучасні меблі на загальну суму понад 410 тисяч гривень. А Золотниківська громада відремонтувала приміщення, в якому розташувався «VULYK». Окрім молоді, локацію для своїх потреб зможуть використовувати всі жителі, в тому числі внутрішньо переміщені особи.