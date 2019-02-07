На Тернопільщині підкидають мертвих свиней, заражених чумою

3 лютого між селами Констанція та Глибочок Борщівського району, на території несанкціонованого сміттєзвалища ур. «На локаторах», знайдено трупи домашніх свиней.

Спеціалістами районної державної лікарні ветеринарної медицини, які прибули на місце події, проведено розтин тварин. Хоча візуально не було змін, характерних для вірусу Африканської чуми свиней (далі – АЧС), фахівці відібрали зразки внутрішніх органів тварин та направили їх в Львівську регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини. На жаль, результати експертизи, зробленої 5 лютого, підтвердили, що одна із свиней була заражена вірусом АЧС.

Враховуючи небезпеку, 6 лютого в м. Борщів відбулось засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Борщівській РДА.

В ході засідання, територію між селами Констанція та Глибочок (колишня військова частина) визнано інфікованим об’єктом та оголошено неблагополучним пунктом щодо АЧС і, починаючи з 6 лютого, встановлено карантин.

До зони нагляду, радіусом 10 км, членами протиепізоотичної комісії віднесено наступні села: Глибочок, Констанція, Верхняківці, Висічка, Більче-Золоте, Шершенівка, Олексинці, Озеряни, Ланівці. Тут, на час карантину, заборонили торгівлю живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають дозвільно-ветеринарні документи.

Карантин з неблагополучного пункту буде знятий через 40 днів, але лише за умови виконання «Плану заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання АЧС на території Глибочецької сільської ради Борщівського району», що затвердили на цій же комісії.

Найгірше в цій ситуації те, що є несвідомі люди, які ось так запросто можуть привезти трупи свиней та викинути на доступному для всіх (людей та тварин) сміттєзвалищі, поряд з населеними пунктами та автомобільною дорогою. Ці люди, не задумуючись про наслідки, що можуть статися для населення цих дев’яти сіл, приїхали, викинули і ходять раденькі, що всіх надурили. А ось жителям Глибочка та Констанції сьогодні не спиться: вони переживають, що буде з їх свинями завтра – чи прийдеться самим вирізати, чи, не дай Бог, повиздихають. Як розповіли «Погляду» мешканці Глибочка, свині на їх територію підкинули, що свої такого не робили.

Хочеться, звичайно їх заспокоїти одним, що в «Плані заходів» забій домашніх свиней не передбачений.

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