Тернопільський суд не пожалів “телефонну” шахрайку

21 вересня 2017 року суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області відмовив у задоволенні клопотання захиснику обвинуваченої Ольги С. про заміну обраного їй запобіжного заходу — з тримання під вартою на домашній арешт.

Органами досудового слідства 40-річна Олена С. обвинувачується у вчинені кримінальних порушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб). Крім того, відносно неї направлено обвинувальні акти: до Житомирського міського суду (за ч.2 ст. 190 КК України); Рівненського міського суду (за ч.2 ст. 185, ч.2 ст. 190 КК України); Шевченківського районного суду м. Києва (за ч.3 ст. 186 КК України).

Як стало відомо, невстановлена слідством особа телефонувала до пенсіонерів, повідомляла, ніби онук скоїв злочин проти працівника поліції і пропонували за грошову винагороду залагодити справу. Не даючи змогу людині оговтатись, випитувала адресу, а Олена С. одразу їхала та забирала обумовлену суму.

Прокурор щодо задоволення клопотання Олени С. заперечив, оскільки жінка обвинувачується у вчинені значної кількості епізодів злочинів середньої тяжкості та тяжких проти власності людей старшого віку.

Також просив врахувати, що обвинувачена ніде не працює, жодних доходів та засобів до існування не має і у разі обрання більш м’якого запобіжного заходу не виключена можливість, що вона знову скоїть аналогічне кримінальне правопорушення, буде ухилятись від суду, перешкоджати досудовому розслідуванню.

Враховуючи існуючи ризики, суд ще на 2 місяці (до 19 листопада 2017 р.) продовжив строк тримання Олени С. під вартою.