14:00 | 9.03.2021
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Священник із Лановеччини Олексій Філюк презентував історію села Білозірка в ексклюзивних світлинах

Irena 0 Views Прокоментуй!

“Завдячуючи Богові, мені вдалося втілити у реальність свою маленьку мрію та презентувати сьогодні у Свято Михайлівському храмі села Білозірка фотовиставку: “Історія села у двохсотлітніх фотографіях”, — написав о. Олексій у групі “Моя Лановеччина”, адміністратором якої є вже декілька років.

Для більш широкого загалу священник розгорне фотовиставку в Ланівцях у Культурному центрі Єловицьких. Презентація відбудеться 13 березня о 17 годині. Вхід вільний.

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