Священник із Лановеччини Олексій Філюк презентував історію села Білозірка в ексклюзивних світлинах

“Завдячуючи Богові, мені вдалося втілити у реальність свою маленьку мрію та презентувати сьогодні у Свято Михайлівському храмі села Білозірка фотовиставку: “Історія села у двохсотлітніх фотографіях”, — написав о. Олексій у групі “Моя Лановеччина”, адміністратором якої є вже декілька років.

Для більш широкого загалу священник розгорне фотовиставку в Ланівцях у Культурному центрі Єловицьких. Презентація відбудеться 13 березня о 17 годині. Вхід вільний.